Беккер: Звереву будет трудно добиться такого успеха, как у Федерера и Надаля

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер считает, что победителю Итогового чемпионата АТР 2018 года Александру Звереву будет трудно добиться такого же успеха, которого достигли Роджер Федерер или Рафаэль Надаль.

«Думаю, Звереву будет трудно добиться такого же успеха, как у легенд — Федерера и Надаля. Зверев определённо будет среди тех, кто будет доминировать в ближайшие годы, но выиграть 20 или 17 титулов «Большого шлема» невероятно. Я думаю, что это никогда не повторится.

Однажды Зверев выиграет свой первый титул, затем Кирьос, когда заиграет лучше, Циципас и другие молодые россияне – Хачанов, Рублёв. Их победы — только вопрос времени.

Есть много молодых талантливых игроков, но по тем или иным причинам они до сих пор не преуспели в турнирах «Большого шлема». Что-то есть в менталитете, концентрации, которую сложно сохранять в течение двух недель, играя при этом пятисетовые матчи. Они талантливы и очень хороши, но что-то не позволяет им далеко продвинуться в «Большом шлеме», — приводит слова Беккера Tennis World USA.