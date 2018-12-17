Удар Халеп в матче с А. Радваньской в Майами признан лучшим по итогам года

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на турнире в Майами (США) признан лучшим по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали удары Агнешки Радваньской (Окленд), Се Шувэй из Китайского Тайбэя (Хиросима) и Онс Жабер из Туниса («ВТБ Кубок Кремля»).

За удар Халеп проголосовали 48% респондентов. 31% голосов получил удар Радваньской, 11% — удар Се Шувэй и 10% — удар Онс Жабер.

Видео доступно в официальном аккаунте WTA в YouTube.

По итогам 2017 года лучшим был признан удар Агнешки Радваньской в матче с немкой Юлией Гёргес на соревнованиях в Ухане (Китай).

В завершившемся сезоне Симона Халеп завоевала титулы на «Ролан Гаррос», а также на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада). На минувшей неделе 27-летняя уроженка Констанцы была признана «Теннисисткой года» в Румынии.