Кинг получила награду BBC за достижения в спорте

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира 75-летняя Билли Джин Кинг стала обладательницей награды британского телеканала BBC за достижения в спорте.

«Эта часть мира сыграла большую роль в моей жизни и карьере. Я выиграла свой первый чемпионат на Irish Open в 1963 году, а первый профессиональный титул завоевала в Бирмингеме в 1983-м. Мы все стоим на плечах своих предшественников, и у нас есть возможность поделиться опытом и видением будущего. Каждый из нас может оказывать влияние на других, в том числе спортсмены. Давайте и дальше использовать эту силу, чтобы вдохновлять других», — цитирует Кинг официальный сайт тура.

В 2003 году эту награду получила Мартина Навратилова, в 2006-м — Бьорн Борг.