Биррелл завоевала «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Австралии

Австралийская теннисистка Кимберли Бирелл стала обладательницей «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Австралии, который стартует 14 января. В финале национального плей-офф в Мельбурне она обыграла Астру Шарму со счётом 6:4, 6:2.

«Я так рада победе и ощущаю небольшое облегчение. Я так долго ждала возможности вновь выступить на Australian Open и наконец смогла её использовать. В концовке матча я стала нервничать. У Астры мощная подача и удар с форхенда. Я постаралась бороться за каждое очко и в итоге смогла победить.

На Australian Open 2016 года я сыграла на Hisense Arena — одном из крупнейших кортов мира. Конечно, это был незабываемый опыт. Сейчас я хочу насладиться победой, отпраздновать с семьёй, друзьями и тренером, а потом вернусь к тренировкам», — цитирует Биррелл официальный сайт тура.

«Уайлд-кард» на Australian Open в парном разряде завоевали Дестани Айява и Нейкта Бэйнс.