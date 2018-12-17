Гарсия-Перес: я бы хотела стать первой ракеткой мира и запомниться именно этим

Испанская теннисистка Георгина Гарсия-Перес рассказала о целях, которые она поставила перед собой в карьере. В рейтинге WTA 26-летняя спортсменка располагается на 130-й строчке.

«Конечно, я бы хотела стать первой ракеткой и запомниться именно этим. Такое достижение означало бы, что я смогла добиться чего-то очень важного. Каждый игрок мечтает об этом. Но это нормально, если ты не одержима мыслью о первой строчке.

Я родилась в Барселоне в 1992 году, так что хотела бы сыграть на Олимпиаде. Может быть, мне удастся завоевать золотую медаль, кто знает… Но я не тот человек, который слишком много думает о будущем. Я играю здесь и сейчас и буду ценить всё, чего мне удастся добиться», — цитирует Гарсию-Перес официальный сайт тура.