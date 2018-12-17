Островский: могли остаться в Москве, переехать в Сочи, но турнир будет в Юрмале

Директор Moscow River Cup Александр Островский рассказал о причинах переезда турнира с сезона-2019 в Юрмалу (Латвия).



«После завершения турнира в этом году мы провели анализ – и с точки зрения продаж, и работы с потенциальными спонсорами с прицелом на следующий год – и пришли к выводу, что в следующем году в Москве, в России организовать проведение турнира на том уровне, на котором мы хотели бы, будет проблематично. К сожалению, это данность. Думаю, это не секрет, что такого рода мероприятия, в частности в теннисе, возможно организовать только при поддержке спонсоров. У нас турнир частный, это основная статья доходов. Продажа билетов и продажа прав на телетрансляции в России практически ничего не приносят. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно принять такое непростое для нас решение. Нам бы хотелось проводить турнир и дальше в Москве, поскольку качеством организации были довольны и игроки, и зрители, и представители WTA, да и Москва заслуживает большого турнира по теннису на открытом воздухе. Но, к сожалению, при проведении таких крупных мероприятий всегда есть ещё и экономическая сторона вопроса.



У WTA есть формальный порядок — если владелец заинтересован в смене локации, то этот вариант отправляется в совет директоров организации, и они принимают решение. Совет директоров был проведён на прошлой неделе, в том числе и по нашему вопросу. Мы обосновали необходимость переезда, новое местоположение, и было принято положительное решение по нашей заявке.



Юрмала была одним из ряда вариантов. В том числе рассматривалась возможность оставить турнир в Москве, просто переехать с территории Национального теннисного центра на другую площадку. Это было обусловлено желанием основного спонсора, и в случае если бы мы договорились со спонсором на следующий год, то, скорее всего, турнир сменил бы площадку проведения, но остался бы в столице России. Была ещё вероятность переезда в Сочи, и третьим вариантом была Юрмала.

Почему Латвия? Потому что теннис сейчас в этой стране находится на подъёме, два игрока входят в топ-25 рейтинг-листа WTA (Алёна Остапенко и Анастасия Севастова). Заинтересованность в турнире есть – как со стороны зрителей, так и с точки зрения спонсорской поддержки. Добавлю, что Юрмала – это курорт, и поскольку сроки проведения турнира не меняются, то посреди лета в Юрмале мы ожидаем большой интерес зрителей к нашему мероприятию. Это большой плюс.

Да, в Сочи летом тоже много людей, но в данном случае выбор места проведения обусловлен именно вопросами спонсорства. В частности, в Юрмале мы получаем от владельца комплекса в Лиелупе (район Юрмалы) в бесплатное пользование площадку (стадион) на срок проведения турнира, со стороны Латвийского теннисного союза — полная поддержка, они довольно давно были заинтересованы в проведении крупного соревнования в Латвии и искали такую возможность. Кроме того, есть ряд моментов в части финансовой поддержки турнира, которые, к сожалению, нам в России реализовать на следующий год не удалось по тем или иным причинам», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Турнир Moscow River Cup сменит название и переедет в Юрмалу