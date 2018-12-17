Гаврилова: сейчас я подаю так, как никогда раньше

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова рассказала об изменениях в своей игре и о подготовке к сезону. В рейтинге WTA 24-летняя уроженка Москвы занимает 35-ю строчку.

«Есть ряд технических моментов, которые я осмелилась использовать в концовке сезона. Я прибавила в подаче и в целом стала действовать агрессивнее, контролируя игру на задней линии. Также я больше выхожу к сетке и не боюсь рисковать.

Я хочу выступать на крупнейших турнирах и проверять свои силы в матчах с топ-игроками. Я хочу выходить на игры, чувствуя, что это мой уровень. Я стремлюсь побеждать сильнейших соперниц и занимать их позиции в рейтинге.

Концовка сезона получилась успешной для меня. Я одержала пару побед над очень сильными игроками. Это придаст мне уверенности. Я много работаю над подачей, она ещё может стать сильнее, но на данный момент я подаю так, как никогда раньше. У меня появился новый фитнес-тренер. Теперь я много езжу на велосипеде. Бывало, что приходилось тренироваться даже под дождём, но мне всё нравится», — цитирует Гаврилову официальный сайт Федерации тенниса Австралии.

В 2017 году Дарья стала победительницей турнира в Нью-Хэйвене.