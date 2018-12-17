Бачински: буду довольна, если просто стану попадать в основную сетку ТБШ

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински рассказала о целях, которые поставила перед собой. За карьеру 29-летняя уроженка Лозанны выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде.

«В сентябре я не выиграла ни одного матча, но втайне мечтала завершить год в топ-200. Я сказала об этом только моему тренеру. Я считала, что такой результат поможет мне с календарём следующего сезона, но если бы я не попала в топ-200, то спокойно бы к этому отнеслась. В итоге же я поднялась на 192-ю строчку. За два месяца я сыграла на пяти турнирах и с 700-й позиции поднялась в топ-200.

Что касается следующего года, то было бы здорово занять место в топ-100. Если попаду в топ-50, будет ещё лучше. Но я буду довольна, если просто стану попадать в основную сетку турниров «Большого шлема», а не в квалификацию. Я знаю, что до 40 лет играть не буду. Но хотела бы выступать ещё года три. Или четыре, или пять...» — цитирует Бачински официальный сайт тура.