Пэр — лидер рейтинга сломанных ракеток сезона

Француз Бенуа Пэр возглавил список теннисистов, наиболее агрессивно ломавших ракетки в 2018 году.



Теннисный портал Baseline вспомнил агрессию уроженца Авиньона на турнире в Вашингтоне в матче с киприотом Маркосом Багдатисом. Пэр проиграл встречу первого круга со счётом 3:6, 6:3, 2:6.



Ранее Бенуа принял участие в выставочном турнире Open de Caen во Франции. В полуфинале он уступил соотечественнику, Жилю Симону, — 3:6, 4:6. В данный момент 29-летний игрок располагается на 52-й строчке в рейтинге ATP.



Напомним, Пэр, южноафриканец Кевин Андерсон, хорват Марин Чилич, латвиец Эрнест Гулбис, представитель Южной Кореи Чхун Хён и россиянин Евгений Донской вошли в состав участников турнира в Пуне (Индия), который пройдёт с 31 декабря по 6 января 2019 года.