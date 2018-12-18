Лапко: никогда не знаешь, чего от меня ждать

20-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко призналась, что никогда не ставит перед собой конкретных целей. В рейтинге WTA она занимает 65-ю строчку.

«Я не ставлю перед собой никаких целей, потому что никогда не знаешь, чего от меня ждать. Моя задача — просто выкладываться на сто процентов в каждом матче, каждом турнире и на каждой тренировке. Дальше будет видно. Я очень хочу играть на высочайшем уровне», — приводит слова Лапко официальный сайт тура.

Вера также поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, который стартует 14 января.

«Мне очень нравится Австралия. С этим местом у меня связаны прекрасные воспоминания. Мне приятно каждый год возвращаться туда. С нетерпением жду возможности сыграть в основной сетке в следующем году. Надеюсь, я смогу добиться успеха», — сказала Лапко.