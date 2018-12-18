Совет директоров WTA утвердил изменения в правилах на 2019 год

Официальный сайт WTA представил изменения в правилах, которые были утверждены на заседании совета директоров организации.

В частности, был затронут вопрос применения защищённого рейтинга:

— игрок, пропустивший более 6 месяцев, но менее года, может использовать специальный рейтинг на 8 турнирах на протяжении года;

— игрок, пропустивший год или более, может использовать специальный рейтинг на 12 турнирах за год.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в случае беременности, а также по другим медицинским показаниям теннисистка может использовать защищённый рейтинг на протяжении 3 лет. В случае суррогатного материнства или усыновлении ребёнка такой рейтинг можно будет использовать 2 года.

Если по защищённому рейтингу теннисистка попадёт в посев, то она будет «дополнительной сеяной» и в первом круге не сыграет с сеяной соперницей. После возвращения в тур теннисистка может использовать защищённый рейтинг для попадания в посев на первых 8 турнирах WTA.

Теннисистки могут дважды «замораживать» рейтинг. По прежним правилам это разрешалось делать лишь один раз.

WTA продолжит использовать таймер, который отсчитывает 25-секундный перерыв между концом розыгрыша и выполнением подачи. В 2019 году он будет применяться на турнирах категории «Премьер», а с 2020-го — на всех соревнованиях WTA.

Также WTA регламентирует время, за которое теннисистки должны успеть подготовиться к началу матча: 1 минута — до выхода к сетке, где будет подброшена монета, 5 минут — на разминку и 1 минута — для первого ввода мяча в игру.

Игрокам разрешается использовать лишь один туалетный перерыв за матч, а не два, как было раньше.

Теннисисткам разрешается получить не больше 6 «уайлд-кард» за год. Если игрок провёл в туре 10 лет или более, то он может рассчитывать на 3 «уайлд-кард». Раньше для попадания в эту категорию требовалось провести не менее одного турнира за год. По новым правилам, для того чтобы рассчитывать на дополнительные «уайлд-кард» за длительное выступление в туре, нужно за год сыграть не менее чем на 6 турнирах.