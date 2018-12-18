С. Уильямс: меня слишком часто проверяют на допинг

Американка Серена Уильямс пожаловалась на то, что ей приходится слишком часто сдавать тесты на допинг.



«Иногда офицеры приходят в мой дом в пять часов утра и пытаются взять у меня анализы. Никогда не знаешь, когда они могут прийти. Думаю, да – я слишком часто проверяюсь на предмет наличия допинга.

Не знаю, как часто проверяют других игроков, но мне такая интенсивная система приносит дискомфорт. Знаю, что другим это тоже не слишком по душе», – цитирует 37-летнюю теннисистку Tennis World USA.



Напомним, 14 июня к Серене домой пришли с очередной проверкой на допинг, однако теннисистки не оказалось на месте. Офицер USADA прождал её весь день, однако так и не сумел взять анализ. Позже пресс-атташе теннисистки заявила, что Серена подвергается слишком агрессивным проверкам.