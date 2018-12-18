Гаврилова объявила о помолвке с австралийским теннисистом

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова сообщила о своей скорой свадьбе. Избранником уроженки Москвы стал теннисист из Австралии Люк Сэвилл.



«Не могу прекратить называть его женихом, а его это бесит, ха!» – написала Дарья у себя в «инстаграме».

24-летний Сэвилл – 124-я ракетка в парном рейтинге ATP. Австралиец является победителем 12 турниров, восемь из которых – в парном разряде.



Гаврилова в минувшем сезоне провела 55 матчей, из которых выиграла в 28. В настоящее время Дарья располагается на 35-й строчке в мировом рейтинге WTA. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.

Ранее бывшая 15-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Алла Кудрявцева сообщила, что стала мамой.