Бертенс и Хасе – лучшие теннисисты Нидерландов в 2018 году

Успехи 27-летней Кики Бертенс и 31-летнего Робин Хасе были отмечены Федерацией тенниса Нидерландов – спортсмены были признаны лучшими теннисистами уходящего года.



На счету Хасе 57 проведённых матчей, из которых в 26 он сумел победить. Хасе является 50-й ракеткой мира и первым номером мужской национальной сборной. Также в его активе 30 побед и три трофея в соревнованиях парного разряда.



Бертенс провела лучший сезон в карьере, добыв 46 побед в 69 матчах. В её активе четыре завоёванных трофея (один из них – в парном разряде) и квалификация на Итоговый турнир WTA в Сингапуре, где ей удалось добраться до полуфинала. 2018 год Кики завершает на девятой позиции в рейтинге WTА, что является её личным рекордом.