Анисимова стала обладательницей «уайлд-кард» на турнир в Окленде

Американская теннисистка Аманда Анисимова получила «уайлд-кард» на турнир в Окленде, который пройдёт с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го, сообщает официальный сайт тура.

«В последние годы нам удавалось находить новых звёзд. Аманде лишь 17 лет, но она уже побеждала многократных победительниц турниров „Большого шлема“. У неё большое будущее», — сказал директор турнира Карл Бадж.

Ранее стало известно, что в состав участниц вошли датчанка Каролина Возняцки, немка Юлия Гёргес, хорватка Петра Мартич, чешка Барбора Стрыцова, американки Винус Уильямс и Бетани Маттек-Сэндс, бельгийка Кирстен Флипкенс, канадка Эжени Бушар, представительница Беларуси Виктория Азаренко.

В минувшем розыгрыше турнира титул завоевала Юлия Гёргес, победившая в финале Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4).