Мадригал стал тренером Кис, с Мертенс будет работать Тэйлор

Новым тренером американской теннисистки Мэдисон Кис стал Джим Мадригал, сообщает официальный сайт тура. В июне она прекратила сотрудничество с Линдсей Дэвенпорт, а затем короткое время работала с Дэвидом Тэйлором. В конце сезона Кис выступала без тренера и смогла дойти до полуфинала на Открытом чемпионате США и на турнире «Элит Трофи» в Чжухае.

Мэдисон начнёт сезон на Открытом чемпионате Австралии.

Тэйлор стал новым тренером бельгийки Элисе Мертенс. Ранее она работала с Дитером Киндлманном. Элисе начнёт сезон на соревнованиях в Брисбене.

В рейтинге WTA Кис располагается на 17-й позиции. За карьеру 23-летняя теннисистка выиграла три турнира WTA. Мертенс является 12-й ракеткой мира. На её счету четыре титула на соревнованиях WTA.