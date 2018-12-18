Мадригал стал тренером Кис, с Мертенс будет работать Тэйлор

Новым тренером американской теннисистки Мэдисон Кис стал Джим Мадригал, сообщает официальный сайт тура. В июне она прекратила сотрудничество с Линдсей Дэвенпорт, а затем короткое время работала с Дэвидом Тэйлором. В конце сезона Кис выступала без тренера и смогла дойти до полуфинала на Открытом чемпионате США и на турнире «Элит Трофи» в Чжухае.
Мэдисон начнёт сезон на Открытом чемпионате Австралии.
Тэйлор стал новым тренером бельгийки Элисе Мертенс. Ранее она работала с Дитером Киндлманном. Элисе начнёт сезон на соревнованиях в Брисбене.
В рейтинге WTA Кис располагается на 17-й позиции. За карьеру 23-летняя теннисистка выиграла три турнира WTA. Мертенс является 12-й ракеткой мира. На её счету четыре титула на соревнованиях WTA.
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Вспоминаем об изменениях в составе команд ведущих игроков в 2018 году. Кто-то сам расставался с тренерами, от кого-то наставники уходили.