Ханеску: Федерер очень воспитан. Он здоровается даже с уборщицами в раздевалках

Бывший румынский теннисист Виктор Ханеску крайне положительно охарактеризовал швейцарца Роджера Федерера.



«Роджер – очень открытый, воспитанный и образованный человек. Он приветлив с каждым из встречающихся ему людей. Вот вам пример — Роджер здоровается даже с уборщицами в раздевалках. Вы не можете злиться, когда ведёте с ним беседу. Федерер – это настоящий чемпион, как на корте, так и за его пределами», – цитирует Ханеску Tennis World USA.

Федерер встречался с Ханеску шесть раз и лишь однажды позволил румыну выиграть сет.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

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