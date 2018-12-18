Беннето: нравится, когда меня называют лучшим из игроков, не выигрывавших трофеи

Француз Жюльен Беннето прокомментировал тот факт, что на протяжении карьеры так и не сумел выиграть ни одного трофея.



«Мне нравится, когда я слышу, как люди говорят: «Он лучший из теннисистов, никогда не выигрывавших трофеи», – цитирует 36-летнего теннисиста CNN.



На протяжении 18-летней карьеры Беннето 10 раз выходил в финалы различных турниров, однако ни разу не выигрывал в них. Его лучшим результатом в рейтинге ATP стала 25-я позиция, которую он занимал в ноябре 2014 года.

В активе Жюльена победы над Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Кроме того он 18 раз побеждал теннисистов, представляющих топ-10 рейтинга. В 2006 году ему удалось выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос».