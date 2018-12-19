Т. Надаль: игра Федерера не была секретом для Рафы. Всё изменилось в 2017-м

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о противостоянии племянника со швейцарцем Роджером Федерером, а также отметил сильные стороны своего экс-подопечного.

«Раньше игра Федерера не была секретом для Рафы. Ему было легче играть с Роджером, чем с Джоковичем. Так было до болезненного поражения в Мельбурне в 2017 году. Федерер тогда представил новую тактику, которая сразу же принесла ему титул на турнире „Большого шлема“. Он вновь стал примером для всех.

В 35 лет Роджер сумел прибавить, в 2017 году он был лучше Рафы. Но не стоит забывать о психологической устойчивости Рафы.

Я не понимаю, как люди могут жить без страсти. Я научил Рафу желанию побеждать. Но всё начинается с упорного труда. Ты выходишь и тренируешься. Забыл бутылку с водой? Ничего, тренируйся без воды. На корте очень жарко? Ничего, Рафа будет тренироваться и на жаре. Здесь важен правильный настрой. Зачем жаловаться, если у тебя есть возможность заниматься любимым делом?" — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.