Кербер сыграет на турнире Mallorca Open

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер примет участие в турнире на Мальорке (Испания), который пройдёт в середине июня на травяных кортах.



Вторая ракетка мира во второй раз приедет на Mallorca Open – в последнем розыгрыше соревнований Анжелика уступила американке Элисон Риске уже по итогам первого круга.



«Желание действующей чемпионки Уимблдона подготовиться к травяному мэйджору через наш турнир как нельзя лучше характеризует важность Mallorca Open», – заявил директор соревнований Тони Надаль.



Турнир категории International пройдёт на Мальорке с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой соревнований является соотечественница Анжелики Татьяна Мария. В финальном матче она в двух партиях обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову – 6:4, 7:5.



Ранее стало известно, что Кербер была признана «Спортсменкой года» в Германии.