Веснина – о возвращении в спорт после родов: ещё не решила, будет оно или нет

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала возможное возвращение в спорт после рождения ребёнка.

«Я уже забыла о том, что играла в теннис, что как-то жила до появления ребёнка. Жизнь полностью меняется в лучшую сторону. Честно говоря, я ещё не решила по поводу своего возвращения, будет оно или нет. Сейчас все мысли сфокусированы на ребёнке. Конечно, я уже сама хочу приступить к нагрузкам, чтобы вернуть себя в форму. Мне можно приступать к нагрузкам через месяц. То есть когда ребенку исполнится месяц, я уже могу начинать тренироваться, чтобы тело привести в форму обратно. Я не могу без спорта.



На первой прогулке с коляской смеялись с мужем, он сказал, что у меня такой темп, будто я соскучилась по нагрузкам. Потом мне было даже немножко нехорошо, такую нагрузку я получила сразу. Нужно постепенно это делать», – цитирует Веснину «Р-Спорт».