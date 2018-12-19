Пилот Формулы-1 Феттель: Федерер – символ эстетики и совершенства в спорте

Четырёхкратный чемпион мира гонок Формулы-1 немец Себастьян Феттель комплиментарно высказался в адрес 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Однажды мне удалось пожать Федереру руку, но я никогда не общался с ним. Роджер является символом эстетики и совершенства в спорте. Он вне времени. Существуют общепринятые правила, однако с ним, кажется, они работают иначе. Он просто великолепен», – цитирует Феттеля Blick.



37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

31-летний Феттель – пилот команды «Феррари». Минувший сезон он завершил на второй строчке в общем зачёте чемпионата Формулы-1.