Шарапова: я выигрывала Уимблдон-2004, даже не подозревая о существовании нервов

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о своей победе на Уимблдоне-2004. Уроженка Нягани победила на своём первом турнире «Большого шлема» в 17-летнем возрасте.



«Сложно сказать, может ли такое повториться сейчас. Тогда я и представить себе не могла, что попаду в финал. Я вышла в него, даже не подозревая о существовании нервов. Я играла так, будто полуфинал и финал были лишь очередными матчами. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было величайшей вещью.



Я была ошеломлена после того успеха. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать – ты не станешь великой после победы на одном мэйджоре. Это не так даже сейчас. Неважно, насколько хорошо ты играешь – у каждого соперника есть шанс, ведь это теннис», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

Шарапова: победа на Уимблдоне в 17 лет стала самым большим сюрпризом в карьере