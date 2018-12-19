Агасси: Мирного называли Зверем, и это явное преуменьшение

Бывшая первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» американец Андре Агасси оценил игру бывшего белорусского теннисиста Макса Мирного.



«Его называли Зверем, и это явное преуменьшение. В нём почти два метра роста, и его подача является одной из самых страшных, с которыми мне приходилось сталкиваться. Мяч летел, словно комета, которая в итоге обрушивалась на мою часть корта. У меня не было ответа на такую подачу», – цитирует Агасси официальный сайт ATP.



Агасси и Мирный встречались друг с другом четырежды, и лишь однажды теннисисту из Беларуси удалось выиграть сет у американца.



В конце ноября 41-летний белорус объявил о завершении карьеры. Мирный — бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте; двукратный победитель Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде.

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