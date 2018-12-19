Надаль встретился с португальским футболистом, набившим тату с его лицом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своей академии на Мальорке встретился с португальским футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» Андре Ортой, который является его страстным фанатом. В конце прошлого года 22-летний Орта украсил свою голень татуировкой с лицом Рафаэля.



«Лучшая татуировка всех времён? Вам она нравится? Нам – да!» — так подписано совместное фото спортсменов в «твиттере» академии Рафаэля Надаля.

Напомним, 31-летний Надаль продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе. В конце декабря он планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби, где помимо него сыграет серб Новак Джокович и первая ракетка России Карен Хачанов.

Ранее стало известно, что Надаль примет участие в Кубке Лэйвера в 2019 году