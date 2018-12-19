Мирза: хочу быть лучшей мамой и лучшей теннисисткой

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии, в конце октября 2018 года ставшая мамой, призналась, что хочет вернуться в тур, лишь будучи максимально готовой к этому.

«С нетерпением жду возможности вновь играть в теннис. Теннис у меня в крови. Но сейчас в приоритете — здоровье моего ребёнка», — приводит слова Мирзы Times of India.

Саня сообщила, что планирует вернуться в тур в конце 2019 года.

«Я перфекционист и всё хочу делать правильно. Я хочу вернуться и выступать на прежнем уровне. Я хочу быть лучшей мамой и лучшей теннисисткой», — сказала Мирза.

Саня не выступала в туре с осени прошлого года. Первой ракеткой мира она стала 13 апреля 2015-го, а затем выиграла три турнира «Большого шлема» подряд вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. Ещё три титула на «Шлемах» она завоевала в миксте.