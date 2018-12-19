Осака – лидер среди теннисистов по количеству запросов в Google в 2018 году

Японская теннисистка, пятая ракетка мира Наоми Осака стала самой популярной в своём виде спорта по количеству запросов в поисковом сервисе Google.

Пик поисковых запросов её имени пришёлся на 9 сентября – следующий день после победы Осаки на Открытом чемпионате США. В решающем матче она обыграла Серену Уильямс, а сама встреча завершилась большим скандалом, спровоцированным американкой. Стоит отметить, что Осака – единственная теннисистка, попавшая в топ-10 рейтинга.



Первое место по количеству запросов в Google среди спортсменов занял баскетболист Тристан Томпсон, чьей девушкой является американская светская львица Хлои Кардашьян. Пятое место занял российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, чей бой с ирландцем Конором Макгрегором также завершился скандалом.