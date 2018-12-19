Джокович, дель Потро, Циципас и другие теннисисты поздравили всех с Рождеством

Ведущие теннисисты планеты записали специальное видео, в котором поздравили всех с наступающим Рождеством и Новым годом.



В создании ролика приняли участие серб Новак Джокович, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, американец Джон Иснер, австриец Доминик Тим, хорват Борна Чорич, британец Кайл Эдмунд и представитель Греции Стефанос Циципас.

Видео с поздравлениями можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее известные теннисисты поучаствовали в челлендже ATP, в котором пришлось угадывать теннисистов по фотографии, на которой их лица были совмещены в одно целое.

Первыми официальными соревнованиями в новом сезоне станут турниры категории ATP-250 в Пуне, Дохе и Брисбене, которые пройдут в период с 29 декабря по 6 января.