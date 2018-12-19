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Фитнес-тренер Федерера: Роджер мог бы стать хорошим футболистом

Фитнес-тренер Федерера: Роджер мог бы стать хорошим футболистом
Теннис / ATP

Пьер Паганини, тренер по фитнесу бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, считает, что его клиент мог бы добиться успехов и в других видах спорта.

«Мог бы Федерер стать хорошим футболистом? Безусловно. У него есть талант во всех видах спорта, связанных с использованием мяча. Для него важно, чтобы игра была интересной. И это касается тренировок тоже. Например, я сомневаюсь, что он бы мог стать хорошим пловцом.

Изменились ли тренировки Федерера с возрастом? Да, конечно. Изменения необходимы, для разного возраста есть свои нагрузки, особенности подготовки и т.д.

Молодые спортсмены обладают колоссальным запасом энергии. Спортсмены более зрелого возраста обладают опытом. Есть различные особенности», — цитирует Паганини Tennis World USA.

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