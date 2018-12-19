Канадская теннисистка Возняк объявила о завершении карьеры

32-летняя канадская теннисистка Александра Возняк объявила о завершении карьеры.

«Последние годы были для меня тяжёлыми из-за травм. Но я продолжала бороться, так как люблю теннис. Я по-прежнему люблю теннис, как и раньше. Но из-за травм моё тело не позволяет мне выкладываться на сто процентов. Настало время перевернуть страницу.

Я долго думала перед тем, как принять это решение. Теперь я готова к тому, чтобы попробовать что-то другое в жизни. Не знаю, что ждёт меня в будущем, но я бы хотела отплатить теннису за всё, что он мне дал за эти годы», — цитирует Возняк пресс-служба WTA.

Лучшим результатом Возняк в одиночном разряде было 21-е место в рейтинге WTA. В то же время в парном разряде она занимала первое место.