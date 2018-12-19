П. Макинрой: никогда не видел, чтобы кого-либо так любили, как Федерера

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде американец Патрик Макинрой поделился мнением о феномене швейцарца Роджера Федерера. Макинрой сравнил всеобщую любовь к Федереру с популярностью шведа Бьорна Борга.

«Я участвовал во многих турнирах во всех частях света, но никогда не видел ничего подобного! Вне зависимости от того, что делает Федерер, он становится кумиром людей всех возрастов! Единственное сравнение, которое приходит на ум, — с Бьорном Боргом. Об этом когда-то говорил мой брат. Борга любили представители юного поколения, магия Роджера распространяется на всех. Думаю, что причиной является сочетание его поведения и игры.

Выигрывает он или проигрывает, смотреть его матчи всегда интересно, от них получаешь удовольствие. Он обладает умением становиться своим. К тому же очевидно, что Федерер действительно любит теннис», — цитирует Макинроя New York Post.