Ферреро: в 2019 году Зверев может выиграть турнир «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро считает, что немецкий теннисист Александр Зверев обладает потенциалом, чтобы в 2019 году выиграть турнир «Большого шлема».

«Может ли Зверев выиграть турнир «Большого шлема» в 2019 году? Да, несомненно. Думаю, он обладает необходимым потенциалом, он у него выше, чем у других молодых игроков.

Но пока что ему тяжело сконцентрироваться на корте. В прошлом году он проигрывал на «Ролан Гарросе» соперникам, которых должен был победить. Во время US Open он уступил Филипу Кольшрайберу. Там он тоже должен был побеждать.

Во время турниров «Большого шлема» психологические проблемы дорого ему обходятся. Пока что ему сложно сохранять высокую интенсивность во время долгих матчей. Сейчас Звереву нужно прибавить в плане стабильности. Он должен выдерживать темп с первого по последний сет. В следующем году ему будет уже 22 года, уже пора выигрывать громкие титулы», — цитирует Ферреро Tennis World USA.