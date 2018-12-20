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Ферреро: Звереву нужно начать выигрывать турниры «Большого шлема»

Ферреро: Звереву нужно начать выигрывать турниры «Большого шлема»
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира из Испании Хуан-Карлос Ферреро оценил перспективы немца Александра Зверева на турнирах «Большого шлема».

«Без сомнения, у Александра есть потенциал, и он гораздо больше, нежели у любого другого молодого игрока. Однако пока ему тяжело сосредоточиться на корте. В прошлом году он проигрывал те пятисетовые матчи, которые должен был выигрывать.

Для него является проблемой поддерживать высокую интенсивность в длительных матчах. Возможно, это вопрос психологии. Ему не хватает стабильности — он выдаёт один потрясающий сет, следом идёт плохая партия и так далее.

Таким образом, основной задачей, которую ему нужно решить, является стабильность от первого до последнего розыгрыша в матче. Ему скоро исполнится 22, но он ещё не побеждал на турнирах «Большого шлема». Думаю, ему стоит поторопиться», – цитирует Ферреро Tennis World USA.

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