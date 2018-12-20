Президент ФК «Реал»: Надаль – лучший испанский спортсмен всех времён

Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес высоко оценил успехи второй ракетки мира Рафаэля Надаля на корте и вне его.



«Я считаю Надаля лучшим испанским спортсменом всех времён. И это не потому что он болеет за «Реал» – заслуги Рафаэля заслуживают огромного уважения. Он и его фонд помогают многим нуждающимся людям», – цитирует Переса Tennis World USA.



32-летний теннисист является поклонником «Реала», а сам Перес недавно заявил, что Рафаэль может рано или поздно стать президентом клуба. Кроме того, Надаль является совладельцем клуба «Мальорка», а его дядя Мигель Анхель Надаль в прошлом профессиональный футболист, выступавший за «Мальорку» и «Барселону».



Ранее Надаль встретился в своей академии с португальским футболистом, набившим татуировку с изображением его лица.

Тони Надаль: я никогда не мечтал, что Рафаэль выиграет так много