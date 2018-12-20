Тим: в ближайшие два года ТБШ сумеет выиграть кто-то другой, кроме «троицы»

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что смена поколений в большом теннисе произойдёт в ближайшие несколько лет.



«Я не чувствую нетерпения, но, очевидно, пришло время выиграть турнир «Большого шлема» кому-то из более молодых игроков. Тем не менее Федерер, Надаль и Джокович – одни из лучших теннисистов в истории нашего вида спорта. Нам, молодым игрокам, приятно иметь возможность соревноваться с ними.



В какой-то момент смена поколений должна состояться. Уверен, что в ближайшие два года мэйджор сумеет выиграть кто-то другой, кроме их троицы. Тем не менее, чтобы это произошло, кто-то должен будет поочерёдно обыграть их – в четвертьфинале, полуфинале и финале», – цитирует Тима Tennis World USA.

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