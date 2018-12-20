Потапова: у меня большие цели на следующий год, но лучше сохранить это в тайне

Российская теннисистка Анастасия Потапова призналась, что её вдохновляют успехи молодых игроков, а также не стала называть цели, которые поставила перед собой на следующий сезон.

«Здорово, что молодые игроки начинают пробиваться в топ-100 и хорошо выступать на крупных турнирах. Это вдохновляет меня. Я хочу быть первой!

У меня большие цели на следующий год, но лучше сохранить это в тайне. Может быть, в конце следующего года мы вновь пообщаемся и я расскажу, смогла ли добиться желаемого", — приводит слова Потаповой официальный сайт WTA-тура.

Анастасия вошла в список игроков, добившихся наибольшего прогресса в рейтинге за год. Потапова закончила 2017 год на 237-й строчке, а нынешний завершит на 93-й.