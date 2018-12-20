Надаль: с точки зрения физики чувствую себя очень хорошо

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль оценил свой уровень готовности к новому сезону.
«В данный момент я готовлюсь к началу сезона. С точки зрения физики я чувствую себя очень хорошо», – цитирует испанца The National.
В начале ноября Надаль перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа. В минувшем сезоне уроженец Манакора сыграл на девяти турнирах, выиграв пять из них – «Ролан Гаррос», соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.
Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл в начале сентября, когда не сумел завершить полуфинальный матч Открытого чемпионата США из-за травмы.
В конце декабря Надаль выступит на выставочных соревнованиях Mubadala Tennis в Абу-Даби.
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