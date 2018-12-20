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Иванишевич – о Кирьосе: знаю, каково это — иметь демонов в голове

Иванишевич – о Кирьосе: знаю, каково это — иметь демонов в голове
Теннис / ATP

Экс вторая ракетка мира из Хорватии Горан Иванишевич выделил импонирующих ему молодых теннисистов.

«Мне очень нравится Стефанос Циципас. У него очень много различных талантов, и 2019 год станет «большим» в контексте его карьеры.

Также я возлагаю большие надежды на Борну Чорича, которая всегда был для меня как младший брат. Ещё бы я с радостью заплатил деньги, чтобы взглянуть на игру Ника Киргиоса. Я знаю, каково это — иметь демонов в своей голове. Однако, если Ник научится их контролировать, он легко может выиграть титулы «Большого шлема», – цитирует Иванишевича The Times.

47-летний хорват является победителем Уимблдона-2001. На Олимпийских играх—1992 в Барселоне Горан выиграл две бронзовые медали.

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