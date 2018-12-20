Противник реформы Кубка Дэвиса выдвинет кандидатуру на пост главы ITF

Бывший исполнительный директор Международной федерации тенниса (ITF) Дэйв Майли сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации в 2019 году. Майли не работал в структурах ITF с 2015 года.

«В связи с поддержкой со стороны национальных федераций я решил выдвинуть себя на пост президента ITF в следующем году. Я уже уведомил руководство ITF о своих планах.

После того как я покинул организацию в 2015 году, я внимательно следил за всем происходящим. Я был сильно разочарован решениями ITF, особенно позицией по поводу смены формата Кубка Дэвиса. Я знаю, что мою озабоченность разделяют руководители национальных федераций», — цитирует Майли Tennis World USA.

В настоящее время пост главы ITF занимает Дэвид Хэггерти.