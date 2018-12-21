Анисимова: в игре я стала больше задействовать голову

Американская теннисистка Аманда Анисимова оценила прогресс в своей игре в прошедшем сезоне. В рейтинге WTA она занимает 96-ю строчку.

«Думаю, в игре я стала больше задействовать голову. Я играю умнее и провожу более долгие розыгрыши. Пару лет назад я бы стала торопиться, а теперь никуда не спешу и иду в атаку только тогда, когда действительно хочу.

Я получаю удовольствие от игры, когда действую свободно и не концентрируюсь на результате. Раньше я переживала только об итоге матча, о победе и поражении. Я научилась не думать об этом и просто наслаждаюсь моментом", — приводит слова Анисимовой официальный сайт тура.

На этой неделе Анисимова получила «уайлд-кард» на турнир в Окленде, который пройдёт с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го.