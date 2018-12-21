Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Агасси: я не всегда был счастлив, когда выходил на теннисный корт

Агасси: я не всегда был счастлив, когда выходил на теннисный корт
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира из США Андре Агасси рассказал о разнице между собой и ведущими теннисистами мира нашего времени.

«Я не всегда был счастлив играть, даже когда здоровье не беспокоило меня. У Федерера, Надаля и Джоковича всё иначе — для них теннис это что-то типа навязчивой идеи. В моём случае всё было наоборот.

Мои эмоции по поводу тенниса всегда были неоднозначными. Я понимал, что значил для меня этот вид спорта и что он даёт другим невероятные возможности. Маленькие дети могли проделать большой путь и сделать свою жизнь значительно лучше благодаря теннису.

Тем не менее я всегда осознавал, что матч завершится и я покину корт, а за его пределами меня ждала совсем другая жизнь», – цитирует Агасси Tennis World USA.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент