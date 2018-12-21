Надаль пожертвовал $ 1,15 млн жертвам наводнения на Мальорке

Испанец Рафаэль Надаль сделал пожертвование в размере $ 1,15 млн жертвам внезапного наводнения, от которого в сентябре пострадали жители его родного острова Мальорка, сообщает The States Man.



Первоначально Рафаэль планировал провести выставочный матч 9 декабря, вырученные средства от которого пошли бы в фонд помощи пострадавшим. Тем не менее операция на голеностопе вынудила испанца отказаться от такой идеи, после чего он решил помочь жителям острова личными средствами.



«Мы знаем о человечности Рафаэля, которая так же велика, как его талант и результаты в спорте. Он много раз показывал это на корте и за его пределами», – говорится в заявлении местного правительства.



Причиной наводнения стали проливные дожди, обрушившиеся на Балеарские острова. Больше всего пострадал муниципалитет Сан-Лоренсо. По итогам катаклизма погибло 13 человек.

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