Экс первая ракетка мира Риос планирует вернуться в теннис в возрасте 43 лет

Бывший чилийский теннисист, финалист Australian Open 1998 Марсело Риос рассчитывает выступить на одном из турниров категории «челленджер» в грядущем сезоне. 26 декабря экс первой ракетке мира исполнится 43 года, но это не останавливает его.



«Я тренировался с парнями достаточно высокого уровня. За последние месяцы я похудел на 12 килограммов и практически достиг веса, который был у меня в то время, когда я играл в туре.



Если бы я не чувствовал себя так хорошо, то и подобного решения я бы не принял. Очень рассчитываю на «уайлд-кард» от организаторов. Я чувствую себя способным победить на профессиональном уровне даже в 43 года», – цитирует Риоса La Tercera.



На протяжении профессиональной карьеры Риос выиграл 18 титулов категории ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии—1998. Чилиец – единственный теннисист, бывший первой ракеткой мира, не выигравший при этом ни одного турнира «Большого шлема».

Риос завершил карьеру в возрасте 28 лет из-за череды травм.