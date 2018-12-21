Саймон: риск того, что игроки будут специально сниматься ради призовых, есть

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал изменения в правилах тура, касающиеся призовых. При отказе от участия в турнире перед его началом теннисистки будут получать 100% от призовых за первый круг.

«Конечно, риск того, что теннисистки будут специально сниматься с турнира, существует. Это правда. Однако мы ограничили эту возможность. Воспользоваться правилом каждый игрок может не больше двух раз в сезоне и не на двух турнирах подряд.

Мы ввели такое правило ради игроков, которые заболели или же получили травму на тренировке. Они хотели сыграть, но не смогли. И теперь, вместо того чтобы выйти на корт и сняться, они смогут уступить место здоровой теннисистке. Думаю, это правильно. Лучше так, чем когда теннисистка с травмой выходит на игру и быстро снимается», — цитирует Саймона официальный сайт WTA.