На Australian Open официально ввели супертай-брейк в решающем сете

Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии.

В отличие от US Open, где при счёте 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков, сообщается на официальном сайте турнира. Новшество будет введено уже на турнире 2019 года и будет применяться во всех разрядах и на всех уровнях турнира.



Ранее организаторы Уимблдона сообщили о решении ввести тай-брейк в решающем сете, но он будет проводиться при счёте 12:12.



Единственным турниром «Большого шлема», на котором тай-брейк в решающей партии не предусмотрен, остаётся Открытый чемпионат Франции.



Australian Open 2019 пройдёт с 14 по 27 января 2019 года.