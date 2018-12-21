Иснер: гей в мужском теннисе? Это ни для кого не станет проблемой

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал появление открытого гея в мужском профессиональном теннисе. Ранее таких прецедентов среди действующих теннисистов не случалось.



«Если бы такое произошло, уверен, к ним бы относились очень приветливо. Абсолютно не сомневаюсь в этом. Это абсолютно не станет проблемой – думаю, что на данную тему я могу говорить от лица большинства игроков.



Ориентация не имеет никакого отношения к спорту. Ты хочешь победить исключительно своего соперника, который стоит на другой половине корта, а всё остальное не имеет никакого значения», – цитирует Иснера Tennis World USA.

Ранее американец заявил, что введение тай-брейка на Уимблдоне при 12:12 надо назвать его именем.