Тим: не ожидал, что Джокович так быстро вернётся на вершину

Австрийский теннисист Доминик Тим признал, что был удивлён успехам серба Новака Джоковича. На «Ролан Гаррос» в 2017 году Тим в трёх сетах обыграл Джоковича. 2018 год Джокович закончил на первом месте в рейтинге ATP.

«Я думал, что Джокович наберёт форму. Но это произошло так быстро, что я не ожидал! Джокович доминирует в теннисе два-три года. Затем он достиг своей главной цели на «Ролан Гаррос». И теперь Джокович вновь вернулся. Только настоящие чемпионы способны на такое», — цитирует Тима Tennis World USA.

Также австрийский теннисист прокомментировал признание горнолыжника Марселя Хиршера лучшим спортсменом Австрии в 2018 году. Тим в рейтинге занял второе место.

«Хиршер выиграл золото на Олимпиаде. Затем он в седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира, что является абсолютно удивительным достижением. Если он так проводит сезон, то мне нужно обязательно выиграть турнир «Большого шлема»! Иначе мне не стать лучшим спортсменом Австрии», — добавил Тим.