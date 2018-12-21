Федерер: хотел бы сыграть с Беккером, он был моим кумиром

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что хотел бы сыграть с немцем Борисом Беккером.

«С кем бы хотел сыграть из бывших теннисистов? Наверное, с Беккером, он был моим кумиром в детстве. Именно Беккер был тем человеком, из-за которого я решил стать теннисистом. Да, я бы сыграл с ним.

Когда я был младше, действовал более агрессивно. В матчах тура я был готов рисковать в любой момент. Я чаще выходил к сетке. Но, наверное, со временем я изменил свой подход к игре. Понятно, что много советов по тактике дают тренеры. Но, как мне кажется, сейчас я играю в такой теннис, который мне комфортен», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема».