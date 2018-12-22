Д. Медведев: моё главное хобби — PlayStation

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о сильных и слабых сторонах, а также назвал хобби. Спортсмен отметил, что ему не очень приятно называть хобби.

«Думаю, что я разносторонний игрок. У меня нет каких-то конкретных слабых мест, по которым можно бить. Моё хобби? Не очень приятно признавать это, но хобби — PlayStation. Свободное время провожу за играми, поэтому могу назвать приставку главным хобби. Любимая игра? Фифа», — цитирует Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

2018 год Медведев закончил на 16-м месте в рейтинге ATP. Медведев является второй ракеткой России, на 11-й строчке рейтинга располагается Карен Хачанов. В финале ВТБ Кубка Кремля — 2018 Хачанов нанёс поражение Медведеву.

16-е место стало самым высоким в карьере Медведева.