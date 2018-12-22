Агасси продолжит сотрудничество с Димитровым на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси продолжит работать с болгарином Григором Димитровым в новом сезоне, сообщает UBITENNIS. При этом Дани Вальверду, тренирующий Григора с 2016 года, останется в команде болгарина.



Напомним, накануне «Мастерса» в Париже Агасси и Димитров сообщили о старте временного сотрудничества, не строя далеко идущих планов. Турнир болгарин покинул уже по итогам второго раунда, уступив хорвату Марину Чиличу.



«Я попросил Андре присоединиться к нашей команде. Мы с Григором уверены, что он может помочь в некоторых областях. Агасси хорошо знал Григора ещё с времён, когда тот играл в юниорах», — заявил Вальверду.



В минувшем сезоне болгарин не выиграл ни одного турнира ATP и только однажды дошёл до финала (Роттердам).



Агасси с мая 2017 года по апрель 2018-го работал с сербом Новаком Джоковичем.